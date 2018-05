Ansonsten stehen auf dem Wespen-Speiseplan noch Spinnen, Fliegen und Mücken. Damit füttern sie auch ihre Brut - die Larven. Vor allem am Anfang des Sommers stibitzen sie deshalb auch mal ein Stückchen Fleisch. So richtig auf Süßes fliegen die Wespen erst im Spätsommer oder Herbst. Dann versorgen sie vor allem sich selbst und dazu brauchen sie zuckerhaltige Nahrung. Wenn Wespen um uns herum schwirren und uns nerven sind sie in den meisten Fällen also einfach nur auf Nahrungssuche.