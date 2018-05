Es gibt aber noch ein Problem: Die Union ist sich innerhalb ihrer Gruppe in einigen Themen nicht einig. Union, das sind CDU und CSU. Die CSU kann nur in Bayern gewählt werden, die CDU in allen anderen Bundesländern. In der deutschlandweiten Politik gelten sie aber als eine gemeinsame Gruppe. Bevor die Union also mit den anderen Parteien Gespräche führt, müssen sich CDU und CSU einigen.