Jetzt im April lest ihr da nur ganz selten mal "Deutschland" - das meiste kommt aus Spanien oder sogar noch von viel weiter her. Kann ja auch gar nicht anders sein! Hier ist nämlich für viele Obst- und Gemüsesorten noch überhaupt nicht die Jahreszeit. Es ist zum Beispiel noch viel zu kalt für Erdbeeren.



Und manches, wie Avocado, Orangen, Mangos oder Bananen wächst hier nie. Das Obst und Gemüse, dass ihr im Laden seht, hat also oft einen weiten Weg hinter sich. Es muss mit Zügen, Lastwagen, Schiffen oder per Flugzeug über weite Strecken transportiert werden - und richtig, das ist natürlich gar nicht gut für die Umwelt, denn dabei wird viel klimaschädliches CO2 ausgestoßen. Zudem verbraucht der Obst- und Gemüseanbau in Ländern wie Spanien unglaublich viel Wasser, das dann dort der Natur fehlt.