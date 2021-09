Tadaaaaa: natürlich an Corona! Seit Beginn der Pandemie im Januar 2020 bis Ende Mai 2021 war der Schulunterricht in Deutschland an mehr als 180 Tagen "gestört". Das heißt, er lief nicht so wie er normalerweise laufen sollte. Zumindest ist das das Ergebnis einer großen Studie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zum Thema Bildung. Ihr habt das bestimmt selbst auch schon gemerkt: Immer wieder hattet ihr Distanz- oder Wechselunterricht und manchmal ist der Unterricht sogar ganz ausgefallen.