Durch die Streiks fuhren viele Busse und Bahnen nicht. Quelle: dpa

Vor den Tarifverhandlungen hatten Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in mehreren Städten an Warnstreiks und Protestaktionen teilgenommen. Deshalb fuhren dort eine Zeitlang keine Busse und einige Flugzeuge konnten nicht starten. In anderen Orten wurden Mülleimer nicht geleert und manche Kindergärten blieben geschlossen. Die Gewerkschaften hofften, dass sie so Druck auf die Politiker machen können.