Auch zum Tanken braucht man Erdöl.

Quelle: colourbox

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck schließt nicht aus, dass es in Ostdeutschland nach einem Öl-Embargo für eine gewisse Zeit, nicht genug Benzin für alle geben könnte. Wenn nämlich die Raffinerie in Schwedt kein Öl mehr bekommt, kann sie auch vorerst kein Öl mehr an die Menschen in ihrer Umgebung, also im Raum Berlin-Brandenburg, liefern.



Ob das Öl-Embargo gegen Russland auch wirklich umgesetzt wird, ist aber noch nicht sicher. Denn das klappt nur, wenn alle Länder, die bei der Europäischen Union mitmachen, diesem Plan auch zustimmen.