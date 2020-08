Öl legt sich wie ein schwarzer Film auf alles, was mit ihm in Berührung kommt. Vor allem Korallenriffe, Fische und Wasservögel haben mit der klebrigen Masse zu kämpfen. Deshalb ist es so wichtig, das Öl aufzuhalten, damit es sich nicht noch mehr im Wasser verbreitet. Dafür muss der Frachter so schnell wie möglich geborgen werden. Das ist allerdings leichter gesagt als getan: Starker Wellengang und schlechtes Wetter erschweren die Bergungsarbeiten sehr. Um schneller voran zu kommen, hat der Regierungschef Pravind Jugnauth den französischen Präsidenten Emmanuel Macron um Hilfe gebeten. Frankreich will den Helferinnen und Helfern vor Ort unter die Arme greifen und schickt nun Expertinnen und Experten zur Unglücksstelle.