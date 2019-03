Das Containerschiff "Grande America" hatte gebrannt und ist nun untergegangen.

Quelle: dpa

Die Helfer sind dauernd im Einsatz, doch bisher ist die Situation noch nicht unter Kontrolle. An Bord des Schiffes waren viele Container und wohl auch sogenanntes Gefahrgut - also giftige Stoffe, die nun möglicherweise im Meer treiben. Am meisten Sorge bereitet den Experten allerdings das auslaufende Öl. Insgesamt drei große Ölteppiche haben sie auf dem Meer entdeckt, die nun in Richtung französische Küste treiben. Schon jetzt ist das eine Gefahr für Meeresbewohner. Sollte das Öl die Küste erreichen, könnte das für weitere Tiere und Pflanzen schlimme Folgen haben. Das Öl könnte sich am Strand festsetzen und mit dem Erdboden vermischen. Für viele Insekten und kleine Lebewesen im Erdreich wäre das eine große Gefahr - aber auch für Seevögel. Kommen sie mit dem Öl in Kontakt, verklebt ihr Gefieder und die Tiere können nicht mehr fliegen.