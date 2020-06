In dieser Fabrik in Norilsk passierte das Unglück.

Quelle: ap

Das Dieselöl ist aus einem kaputten Öl-Tank des Kraftwerkes ausgelaufen. Es gelangte in den nahe gelegenen Fluss Ambarnaja und von dort weiter in den Pjasino-See. Aus diesem Süßwassersee fließt der Pjasina-Fluss, über den die Region mit Trinkwasser versorgt wird. Außerdem fließt dieser Fluss weiter in die Karasee, die am Rande der Arktis liegt. Umweltschützer befürchten deshalb große Schäden für die Natur dort.