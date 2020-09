Wenn Öl ins Meer fließt, schwimmt es normalerweise auf der Wasseroberfläche - das nennt man auch Ölteppich. Ist das der Fall, werden große schwimmende Barrieren eingesetzt, die verhindern, dass das Öl sich weiter ausbreitet. In Brasilien schwimmt das Öl allerdings nicht nur auf der Wasseroberfläche, sondern vor allem als einzelne große Blasen im Wasser. Es kann also nicht so einfach gestoppt werden. Dadurch wird das Öl erst an den Stränden sichtbar.