Besonders das Schicksal der 12-jährigen Tina und ihrer Familie berührt die Menschen. Tina war in ihrer Klasse beliebt, hatte viele Freundinnen und Freunde und sie ist in Österreich geboren. Sie war also super integriert. Auch, wenn ihre Familie georgische Wurzeln hat, ist Österreich ihre Heimat.



Tinas Familie lebte schon seit 2006 in Österreich. Überraschend kam die Abschiebung allerdings nicht. Schon mehrfach hatten Gerichte entschieden, dass die Familie kein Recht hat in Österreich zu bleiben und das Land verlassen muss. Doch an diese Entscheidung hielt sich die Familie nicht.