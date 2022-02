Nun haben mehr als hundert Schülervertreter und -vertreterinnen einen offenen Brief an die Politik geschrieben, in dem sie klare Forderungen stellen. Ein offener Brief ist ein Brief, der zwar an eine oder mehrere Personen adressiert ist, den aber auch alle anderen lesen dürfen. Auch eine Unterschriftenaktion haben die Schüler gestartet, bei der schon nach kurzer Zeit Zehntausende mitgemacht haben.