Shampoo, Schokolade oder Pizza - Palmöl steckt in fast jedem zweiten abgepackten Supermarktprodukt. Palmöl kann preisgünstig hergestellt werden und ist deshalb in so vielen Sachen enthalten. Das Problem mit Palmöl: Um die Ölpalmen anzubauen, werden große Regenwald-Flächen abgeholzt. Doch was wäre, wenn wir alle komplett auf Palmöl verzichten würden?