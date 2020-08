Olaf Scholz als neue Angela Merkel?

Olaf Scholz ist 1958 in Osnabrück geboren. Er hat zwei Geschwister und ist in Hamburg aufgewachsen. Scholz hat sich schon als Schüler sehr für Politik interessiert und ist der SPD beigetreten. Seitdem hatte er schon viele verschiedene Jobs als Politiker. Ab 2007 war er zum Beispiel Arbeitsminister - also der Politiker, der in Deutschland für alles, was mit Arbeit zu tun hat, zuständig ist. Danach war er Erster Bürgermeister der Stadt Hamburg. Und seit 2018 ist er Finanzminister - also zuständig für alles, was in Deutschland mit Geld zu tun hat. Außerdem ist er Vizekanzler, also Stellvertreter der Bundeskanzlerin.

Bildquelle: dpa