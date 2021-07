Im Stadion war daher eher wenig Partystimmung, denn wegen der Corona-Pandemie sind bei den Olympischen Spielen in diesem Jahr keine Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt. Das ist nicht die einzige Besonderheit bei den Spielen in diesem Jahr. Was noch anders ist, könnt ihr hier nachlesen: spannende Fakten zu den Olympischen Spielen.