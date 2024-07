Vielleicht dachtet ihr euch in den vergangenen EM-Wochen manchmal: "Sooo viel Fußball - wann geht's mal um andere Sportarten?" Kurze Antwort: Jetzt! Denn: Am Freitag starten die Olympischen Spiele in Paris. In den nächsten Wochen wird's also sportlich: nicht nur in der französischen Hauptstadt, sondern auch im Fernsehen (und natürlich hier bei logo!).