Bis zum 22. Januar treten in Lausanne in der Schweiz die besten 15- bis 18-jährigen Wintersportlerinnen und Wintersportler verschiedener Länder gegeneinander an - zum Beispiel beim Rennrodeln, Eiskunstlaufen oder Bobfahren. Auch aus Deutschland machen 38 Jungs und 52 Mädchen mit - eine von Ihnen ist die Snowboardcrossfahrerin Celia Trinkl aus Waakirchen in Bayern. logo! hat sie vor den Youth Olympic Games getroffen!