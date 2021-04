1896 haben in der griechischen Hauptstadt Athen die ersten modernen Olympischen Spiele stattgefunden. Seitdem kommen Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt in der Regel alle vier Jahre zusammen, um in vielen unterschiedlichen Sportarten in Wettkämpfen gegeneinander anzutreten.



Vergangenes Jahr hätten die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele, also Olympia für Menschen mit Behinderung, eigentlich in Tokio stattfinden sollen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wurden sie jedoch auf diesen Sommer verschoben.