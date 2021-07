ZDFtivi | logo! - Moderner Fünfkampf (2/9)

Schon seit 1912 gehört Moderner Fünfkampf zu den Olympischen Spielen. Die Sportler und Sportlerinnen treten dabei gleich in fünf verschiedenen Disziplinen an: Schwimmen, Fechten, Reiten, Schießen und Laufen. Das Schießen und Laufen wird zusammengefasst, damit der Wettkampf übersichtlicher ist. In den ersten Disziplinen werden Punkte gesammelt, durch die man wichtige Vorsprünge für das Laufen am Ende gewinnen kann. Wer als erste oder erstes die Ziellinie überquert, hat gewonnen.