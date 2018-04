Am 9. Februar beginnen die Olympischen Winterspiele in Südkorea. Quelle: imago

Zum zweiten Mal finden die Olympischen Spiele in Südkorea in Asien statt. Die Stadt Pyeongchang liegt etwa 130 Kilometer von der südkoreanischen Hauptstadt Seoul entfernt. In Pyeongchang findet die Eröffnungs- und die Abschlussfeier statt und hier werden auch die meisten Wettbewerbe ausgetragen. In das Olympiastadion passen etwa 35.000 Zuschauer.