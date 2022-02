Die Zeitverschiebung zwischen China und Deutschland beträgt sieben Stunden. Für uns in Deutschland heißt das leider: Viele Wettkämpfe wie Eiskunstlauf, Snowboard und Ski Freestyle fallen in die Nacht.



Die gute Nachricht: Biathlon, Skispringen, Langlauf, Nordische Kombination und die Wettkämpfe im Eiskanal aber zum Beispiel kann man hier am Vormittag oder frühen Nachmittag sehen.



Auch logo! wird von den Sportereignissen in Peking berichten. Allerdings können wir vieles nur im Fernsehen zeigen, nicht aber in der Sendung, die auf logo.de zu sehen ist. Das hat mit Rechten zu tun und mit viel Geld. Im Video erklären wir es euch.