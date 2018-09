OPEC ist eine englische Abkürzung und steht für "Organization of the Petroleum Exporting Countries". Das bedeutet "Organisation der Erdöl exportierenden Länder" und ist eine Gruppe von Ländern, die Erdöl verkaufen. Alle diese Länder haben besonders viel Erdöl. Sie haben sich zusammengetan, um miteinander beraten zu können, wie sie das Erdöl am besten verkaufen können.