Dass der Ölpreis sinkt, passt der OPEC und weiteren Ländern allerdings gar nicht. Die OPEC ist eine Organisation aus mehreren Ländern, die mit Erdöl handeln und viel Geld damit verdienen. Sie besprechen sich regelmäßig, wie der Ölpreis beeinflusst werden kann. So auch am Montag. Da gab es einen Beschluss der sogenannten OPEC+, also der OPEC und weiterer Länder: Sie wollen ab Mai deutlich weniger Erdöl fördern. Denn sie hoffen, dass der Ölpreis steigt, wenn es weniger Erdöl gibt. Dann könnten sie wieder mehr Geld mit Erdöl verdienen - was wichtig für diese Länder wäre, weil sie hauptsächlich mit Erdöl Geld verdienen.