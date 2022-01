Es gab auch schon vorher verschiedene Versuche, Organe von Tieren bei Menschen einzusetzen, also zu transplantieren. Dabei gab es immer das gleiche Problem: Der Körper des Menschen hat das Organ abgestoßen. Das bedeutet, der Körper hält das Organ für eine Art Eindringling, der ihm schaden will. Er bildet dann bestimmte Stoffe, um das fremde Organ abzuwehren. Solche Antikörper schützen uns normalerweise vor vielen Krankheiten – in diesem Fall greifen sie das Organ an und sorgen so dafür, dass es nicht im Körper weiterleben kann.