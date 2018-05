Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern in der Stunde traf der Sturm "Ophelia", der sich über dem Atlantik gebildet hatte, am Montagmorgen auf Irland. Hohe Wellen brachen sich an der Küste, Stromleitungen wurden beschädigt, Bäume stürzten um. Dazu kam starker Regen, der zum Teil zu Überschwemmungen führte. Mindestens drei Menschen starben.