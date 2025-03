logo!: Orang-Utan-Rettungszentrum zieht um

Was Orang-Utans in der Waldschule lernen

Es geht um 250 junge Orang-Utans, die von einer Rettungsstation auf der asiatischen Insel Borneo aufgezogen wurden. Die Waisen müssen über mehrere Jahre hinweg lernen, was ein wilder Orang-Utan alles können muss, um in den Urwäldern Borneos überleben zu können: Wie man klettert, wie man sichere Schlafnester baut, wie man an die Nahrung an den Bäumen kommt und welche Tiere gefährlich sind.