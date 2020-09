Weil die Orkanböen so gefährlich sein können, hatten etliche Schulen beschlossen, am Montag den Unterricht ausfallen zu lassen, damit den Schülern und Lehrern auf dem Weg zur Schule nichts passiert. In vielen großen Städten wie Köln, Düsseldorf, Dortmund oder Bremen fiel der Unterricht aus, teilweise auch in Bayern, Hessen, Niedersachsen und Baden-Württemberg. Einige Schulen, zum Beispiel in Teilen Bayerns, bleiben auch am Dienstag noch geschlossen. Unten auf der Seite könnt ihr uns schreiben, wie das bei euch geregelt ist.