Während bei uns langsam alle Weihnachtsplätzchen aufgefuttert sind, wird Weihnachten in anderen Ländern erst jetzt gefeiert. In Ländern wie Serbien, Russland oder Georgien feiern orthodoxe Christen die Geburt Jesu erst in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar. Warum 13 Tage später?