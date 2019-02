"Green Book", auf Deutsch "Grünes Buch", erzählt von der Freundschaft eines afro-amerikanischen Musikers und seines weißen Fahrers in den 1960er Jahren in den USA. Damals war eine solche Freundschaft etwas ungewöhnliches und noch viel ungewöhnlicher war es, dass ein Weißer für einen Schwarzen arbeitete. Lange Zeit hatten schwarze Menschen in den USA viel weniger Rechte als weiße. Der Film erzählt von dem Rassismus in den USA vor mehr als 50 Jahren.