Die strengen Regeln bedeuten, dass ihr auch an Ostern Freunde oder Verwandte - wie etwa Großeltern, Onkel und Tanten oder Cousins und Cousinen - nicht zuhause in der Wohnung besuchen oder zu euch einladen dürft. Das große gemeinsame Osterfrühstück muss also ausfallen. Auch auf der Straße, im Park und so weiter dürft ihr euch nicht verabreden. Außerdem bleiben in vielen Altenheimen Besuche verboten. Um trotzdem in Kontakt zu bleiben, könnt ihr zum Beispiel telefonieren oder video-chatten.