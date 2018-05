Merkel und Macron hingegen sind sich sicher, dass es nur eine friedliche Lösung geben kann. Eigentlich wurde bereits Anfang 2015 ein Waffenstillstand vereinbart. Doch der wird immer wieder gebrochen. In der Nacht auf Samstag startete eine neue Waffenruhe, die wenigstens bis Neujahr und vor allem über die Weihnachtstage halten sollte. Doch trotzdem wurde direkt schon wieder geschossen. Für das neue Jahr wünschen sich viele Menschen in der Ostukraine nichts sehnlicher, als dass sie endlich in Frieden leben können.