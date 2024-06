Diese Familien brauchen nun also ein neues Zuhause. Deshalb werden sie umgesiedelt - in ein neues Dorf. Und das liegt nicht mehr auf der Insel, sondern auf dem Festland Panamas. Jede Familie bekommt dort ein eigenes Haus. Die sind zwar nicht gerade luxuriös, aber es sie sind mit allem ausgestattet, was man so braucht. Vermutlich wird es in Zukunft noch mehr solcher neuer Dörfer geben müssen, denn auch die Menschen auf den anderen Inseln werden bald eine neue Heimat brauchen.