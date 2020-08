An Autobahnraststätten und Bahnhöfen in Bayern können sich Reisende nämlich freiwillig auf das Coronavirus testen lassen – und Zehntausende haben das Angebot angenommen. Doch mehr als jeder zweite Getestete hat immer noch kein Ergebnis bekommen – Tage, zum Teil fast zwei Wochen nach dem Test. Besonders heikel ist: 900 Menschen haben sich tatsächlich mit dem Coronavirus angesteckt. Das haben die Tests ergeben. Doch diese Menschen wussten bisher aber nichts davon, weil auch sie ihr Testergebnis noch nicht bekommen hatten. Weil sie nichts davon wussten, könnte es sein, dass sie in der Zwischenzeit auch weitere Menschen angesteckt haben.