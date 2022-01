Nun haben Fachleute nachgeforscht, was genau in Kirchen in der Region München und Freising in Bayern passiert war. Dabei ist herausgekommen, dass auch Benedikt von sexuellem Missbrauch gewusst haben soll. Lange bevor er Papst wurde, war er dort nämlich Bischof, also Chef der Kirchen in dieser Region. Die Fachleute sagen, dass er sich in dieser Zeit falsch verhalten habe. So könnte er möglicherweise auch Täter geschützt haben.