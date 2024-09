In Osttimor leben so viele katholische Menschen wie fast nirgendwo anders auf der Welt. Das Land hat sich auf den wichtigen Besuch des Papstes sehr gut vorbereitet: Alles wurde von Müll befreit, aufgeräumt und sogar einige Straßen wurden extra breiter gemacht. Am Dienstag werden etwa 700.000 Menschen in der Hauptstadt Dili erwartet - dann will Papst Franziskus nämlich eine Messe, also einen riesigen Gottesdienst, feiern.