Der Papst ist so etwas wie der Chef der katholischen Kirche. Für viele ist er ein sehr wichtiger Mann. Papst Franziskus ruft deshalb häufig auch wichtige Leute an, um mit ihnen über verschiedene Themen zu sprechen. Ein Telefonat zu einem so weit entfernten Ort hat Papst Franziskus aber bisher nicht geführt. Am Donnerstag telefonierte er mit den Raumfahrern der internationalen Raumstation ISS.