Viele Menschen auf der ganzen Welt möchten sich vom Papst verabschieden. Nach dem Tod wird er deshalb in einen offenen Sarg gelegt, das nennt man Aufbahrung. Am Mittwoch wird der Sarg in den Petersdom in Rom gebracht, eine der größten und wichtigsten Kirchen der Welt. Dort können Christinnen und Christen von Papst Franziskus Abschied nehmen. Am Freitag wird der Sarg dann geschlossen.