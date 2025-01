Zum ersten Mal überhaupt gibt’s ein Paraski-Weltcup in Deutschland – am Feldberg in Baden-Württemberg. Bei so einem Rennen im eigenen Land können auch einer mehrfachen Paralympics-Siegerin die Nerven flattern. Im ersten Slalom-Durchgang passierte Anna-Lena Forster kurz nach dem Start direkt ein Fehler, doch dann brachte sie das Rennen sicher zu Ende. Im zweiten Lauf hatte sie ihre Nerven im Griff und erfüllte sich ihren Traum. Anna-Lena Forster gewann den ersten Paraski-Weltcup in Deutschland.