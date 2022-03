Die Sportlerinnen und Sportler, die bei den Paralympics antreten, sind sehr unterschiedlich - ihnen fehlt ein Arm oder Bein, sie sind teilweise gelähmt oder können nicht sehen. Damit die Wertung trotzdem fair ist, gibt es viele verschiedene Wettkämpfe in den einzelnen Sportarten. Im Ski alpin, Skilanglauf und Biathlon werden die Sportlerinnen und Sportler zum Beispiel in folgende Gruppen aufgeteilt: stehend, sitzend (also im Rollstuhl) und visuell beeinträchtigt (also sehbehindert).



Doch auch innerhalb der Gruppen sind die Behinderungen unterschiedlich. Damit die sportliche Leistung trotzdem vergleichbar ist, wurde ein kompliziertes Rechensystem eingeführt. Dadurch kann die genaue Art und Schwere der Behinderung mit in die Wertung einbezogen werden. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:



Für alle Sportler die gleichen Gewinnchancen?