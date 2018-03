In Deutschland hat es nach der Bundestagswahl ziemlich lange gedauert, bis sich die Politiker einigen konnten. Seit Sonntag steht zumindest fest, dass CDU,CSU und SPD gemeinsam regieren wollen. Die Politiker in Italien sind noch lange nicht so weit. Die Hochrechnungen nach der Parlamentswahl am Sonntag zeigen: Keine politische Gruppe hat genug Wählerstimmen bekommen, um alleine regieren zu können.