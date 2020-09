Viele kritisieren die Partei aber auch und demonstrieren gegen sie. Zum Beispiel, weil sie ein Gesetz erlassen hat, mit dem sie Einfluss auf Entscheidungen von Richtern bekommt: Die Justizreform. Die finden viele unfair und befürchten, dass die Richter nicht mehr frei und unabhängig darüber urteilen, ob jemand gegen Gesetze verstoßen hat oder nicht. Viele Polen haben Angst, dass die PiS-Partei ganz alleine das Sagen im Land bekommen will und in Zukunft zum Beispiel auch die Pressefreiheit (Link zum Thema) einschränken will. Auch die EU teilt einige dieser Sorgen und hat wegen der Justizreform Klage gegen Polen eingereicht.