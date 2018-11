ZDFtivi | logo! - Parteien in Deutschland

In Deutschland gibt es verschiedene Parteien. Die größten und bekanntesten sind: SPD, CDU/CSU, FDP, Bündnis '90/Die Grünen, Die Linke und die AfD. Außer diesen Parteien gibt es noch viele kleine Parteien, die nicht im Bundestag vertreten sind. In einer Partei schließen sich Leute zusammen, die die gleiche politische Meinung haben. Sie haben also die gleichen Vorstellungen darüber, was wichtig in der Gesellschaft ist und wie die Menschen zusammenleben sollten. Die politischen Ideen einer Partei werden aufgeschrieben und stehen dann im Parteiprogramm. Das Parteiprogramm kann jeder lesen und sich dann überlegen, ob er die Partei gut findet oder nicht. Wer möchte, kann Mitglied der Partei werden. Meistens bekommt er dann eine Art Mitgliedsausweis: Bei manchen Parteien sieht der aus wie eine Bankkarte. Bei anderen Parteien ist der Mitgliedsnachweis ein kleines Buch und wird deshalb auch Parteibuch genannt.