Horst Seehofer und Angela Merkel

Quelle: dpa

Oft wird im Zusammenhang mit der CDU auch ein anderer Begriff verwendet: die Union. Union bedeutet so viel wie Gruppe. Das sagt man, wenn von der CDU und ihrer Schwesternpartei CSU gesprochen wird. CSU ist die Abkürzung für Christlich Soziale Union. Die CSU gibt es nur in Bayern, die CDU in allen anderen Bundesländern. In der deutschlandweiten Politik bilden die CDU und die CSU eine gemeinsame Gruppe, genannt "die Union".