Es ist einer der anstrengendsten Wettkämpfe der Welt: der Ironman auf der Insel Hawaii. Ironman ist ein englisches Wort. Es bedeutet so viel wie "eiserner Mensch", also jemand, der sehr zielstrebig und ausdauernd ist. Beides müssen die Sportler, die am Ironman auf Hawaii teilnehmen, auf jeden Fall sein. Bei diesem Triathlon müssen die Sportler 3,86 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer radfahren und gut 42 Kilometer laufen.