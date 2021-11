Eine Malerin macht, was sie will

Dass die Malerin zunächst nicht berühmt wurde, lag auch an der damaligen Gesellschaft. Vor mehr als 120 Jahren war es für Frauen schwer möglich, Kunst zu studieren. Sie konnten ihre Werke kaum ausstellen und wurden verspottet. "Man beschimpfte sie als Mal-Weiber", erzählt Chantal Eschenfelder. Sie arbeitet in der Schirn Kunsthalle in Frankfurt am Main. Dort ist gerade eine große Ausstellung mit den Werken von Paula Modersohn-Becker zu sehen.