Ging, Dong, Gong - in etwa so hören sich Pausenglocken an, oder? Gäääähn, dachte sich da die Warkworth School bei Auckland in Neuseeland und schlägt neue Töne an - also schallen da jetzt die Gitarrenklänge der Rockband AC/DC und die Titelmelodie der Muppet Show über den Schulhof. Party-Pause also!