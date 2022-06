2. Grund: Die Corona-Pandemie. Dass der Personalmangel in vielen Branchen gerade besonders heftig ist, liegt an Corona. Während der Pandemie waren viele Geschäfte und Restaurants geschlossen, Hotels hatten weniger Gäste und es flogen weniger Flugzeuge. Man benötigte deshalb auch weniger Mitarbeiter. Einige Betriebe haben deshalb auch Mitarbeitern gekündigt, vor allem aber keine neuen eingestellt. Jetzt, wo wieder fast alles geöffnet hat, wurden auf einmal sehr schnell, sehr viele Mitarbeiter gebraucht - und das funktioniert nicht. Diese "Mitarbeiterlücke" konnte nicht so schnell geschlossen werden. Auch, weil sich viele Menschen, die zum Beispiel in Restaurants oder Hotels gearbeitet haben, während der Pandemie komplett andere Jobs gesucht haben und jetzt gar nicht mehr in ihren alten Beruf zurück wollen. Das zeigen wir euch an zwei Beispielen in diesem Video: