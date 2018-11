Viele Peruaner, vor allem die Ureinwohner, leben in Städten und Dörfern hoch oben in den Bergen. Oftmals liegen die Dörfer höher. Peru ist ein armes Land. Viele Menschen leben unter sehr einfachen Bedingungen. Es gibt viele Probleme wie zum Beispiel Kriminalität. Die meisten Menschen in Peru sprechen Spanisch. Es gibt aber auch noch zwei wichtige Sprachen der Ureinwohner: Quechua und Aymara.