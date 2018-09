Nein. In Europa ist die Pest laut dem Robert-Koch-Institut nicht verbreitet. Aber in manchen Landesteilen in Afrika, Amerika und Asien erkranken und sterben nach wie vor Menschen an der Pest. Früher hat die Pest auch in Europa für Angst und Schrecken gesorgt. Im 14. Jahrhundert kam es in ganz Europa zu einem großen Ausbruch der Krankheit, damals starb schätzungsweise jeder Dritte an der Pest.