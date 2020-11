Das Logo von der Tierrechtsorganisation Peta.

Quelle: pr

Für ihre Aktionen und Kampagnen wird PETA aber auch immer wieder kritisiert. Der Grund: PETA versucht mit seiner Arbeit möglichst krass aufzufallen. Oft durch brutale und erschreckende Bilder, die in der Öffentlichkeit für eine große Diskussion sorgen. Viele sagen, dass sie damit manchmal zu weit gehen. Außerdem finden manche Kritiker, dass es falsch ist, Tieren die selben Grundrechte wie Menschen zu geben. Auch die Forderungen von PETA, beispielsweise komplett auf Honig, Milch und Eier zu verzichten, empfinden viele als zu hart. PETA sagt auch, dass alle Tiere in Freiheit leben sollten und man daher keine Haustiere mehr halten sollte. Deswegen sind sie auch dafür, dass es keine Tiere mehr im Zirkus oder in Zoos gibt.



Es wird auch darüber diskutiert, ob es gerechtfertigt ist, dass die Aktivisten in Firmen oder Ställe einbrechen, um dort heimlich Videoaufnahmen von Tieren zu machen. Die einen finden, dass das ein Verstoß gegen das Gesetz ist, und dass sich die Aktivisten an die Regeln halten sollen. Die andere Seite findet, dass so ein Verstoß in Ordnung ist, da sie so Tierquälerei aufdecken.



Diesen Text hat Katharina geschrieben.